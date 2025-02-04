Dış temsilciliklerde yapılan atamalar kapsamında;

Moğolistan Büyükelçiliği’ne Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel ,

Protokol Genel Müdür Yardımcısı , Özbekistan Büyükelçiliği’ne ise Ufuk Ulutaş atandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na Ali Hamza Pehlivan getirilirken, Mersin Valiliği’ne Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı. Göç İdaresi Başkanlığı’nda ise Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, başkanlık görevine getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Muhammed Gülyurt atanırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda 14 yeni isim göreve getirilirken, Ticaret Bakanlığı bünyesinde de önemli değişiklikler yapıldı. Genel Müdür Yardımcılığına 11 isim atanırken, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 3 yeni atama gerçekleştirildi.

Ayrıca, Gaziantep ve Karabük Ticaret İl Müdürleri görevden alınırken, 16 ile yeni Ticaret İl Müdürleri atandı.