Suriye’deki Zafer ve Taziye Mesajları

Konuşmasında, Suriye'deki gelişmelere değinen Erdoğan, "13 yıllık mücadelenin ardından zafer kazanan Suriyeli kardeşlerimi selamlıyorum" dedi. Balıkesir'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Erdoğan, Kazakistan’daki uçak kazasına da üzüntüyle yaklaştığını belirtti.

Muhalefete Eleştiriler

Erdoğan, 17 Ekim'de başlayan bütçe görüşmelerine ilişkin olarak muhalefeti hedef alarak, "Şov yapmak ve meclisi kışkırtmaktan başka bir şey yapmadılar. Bunların amacı iktidar alternatifi olmak değil, kendi konforlarını korumaktır" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücrette Yeni Dönem

2024 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıklayan Erdoğan, “Bu rakam yüzde 30’luk bir artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık” dedi.

2025 İçin Umutlu Mesajlar

Türkiye ekonomisinin güçlü bir büyüme trendinde olduğunu belirten Erdoğan, 2025 yılının bir önceki yıla göre daha iyi olacağını ve Türkiye Yüzyılı’nın adım adım inşa edildiğini söyledi.

Hedef: Terörsüz Türkiye

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Kürt kardeşlerimizle bağlarımızı güçlendireceğiz ve terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşacağız” dedi.

Erdoğan, konuşmasında Suriye’deki insani trajedilere de dikkat çekerek, “Aylan bebeğin masum yüzünü unutmadık. Esed rejiminin protestoları kanla bastırmasını ve bölücü örgütlerin binlerce TIR silahla desteklenmesini asla unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye’nin geleceğine yönelik güçlü mesajlar veren Erdoğan, hem ulusal hem uluslararası meselelerde kararlılığını bir kez daha dile getirdi.