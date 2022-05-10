Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu. Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.