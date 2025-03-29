"Gazze Halkının Yanındayız"

Erdoğan, Ramazan ayı boyunca Gazze başta olmak üzere mazlum coğgraflara yardımların artırıldığını belirterek, "İnşallah zulüm bitene ve 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar Filistinlilerin yanında olacağız" dedi.

"Türkiye'nin Tarihi Derinliğini Kavrayamıyorlar"

Türkiye'nin tarihsel ve kültürel derinliğini anlayamayanlar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Suriye devriminde niçin Suriyeli kardeşlerimizin zafer kutlamalarında Türk bayrağı açtığını kavrayamıyorlar. Cahil diyerek aşağıladıkları gençler, bilgi ve vizyon noktasında onlardan fersah fersah ileride" ifadelerini kullandı.

"Yeni Döneme Hazırlanıyoruz"

Türkiye’nin dünya genelinde değişen politik ve ekonomik dengelere uyum sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Ekonomiden savunmaya, nüfus politikalarından dış ilişkilerimize kadar geniş bir yelpazede yeni bir yapı inşa ediyoruz. LGBT gibi aileyi hedef alan sapkınlıklara karşı iç cephemizi güçlendiriyoruz" dedi.

"Muhalefet, Yabancılara Şikayet Etmekten Kaçınmıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uluslararası basına yaptığı açıklamaları eleştiren Erdoğan, "Bizdeki muhalefet, her platformda kendi ülkesini şikayet ediyor. Hiçbir yabancı muhalefet liderinden böyle bir şey duymadık. Ama onlar bunu yapmaktan kaçınmıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi Kendi İçimize Hapsetmek İstediler"

Geçmişte yaşanan toplumsal olayların ve siyasi krizlerin dış güclerin etkisiyle yaşandığını savunan Erdoğan, "Ne zaman Türkiye ezber bozan adımlar atsa, belli odaklar tarafından hedef alındı. Demokrasiye yönelik gayrimeşru girişimlerle bizi meşgul etmeye çalıştılar. Ama biz inadına Türkiye diyeceğiz" dedi.

Erdoğan, muhalefeti yönetim zaafıyla suçlayarak, kamu düzeninin korunacağını ve her türlü provokasyona karşı gereken adımların atılacağını vurguladı.