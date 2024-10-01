Genel Kurul'da milletvekillerine hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK"

Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Bütün hesap bunu üzerinedir. İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı duracağız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye İsrail'in karşısında durmaya devam edecektir.

"TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın milletvekillerimizle birlikte ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm gazi ve şehitlerini bugün bir kez daha saygıyla yadediyorum. Yeni yasama yılının uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış içinde hepiniz için özellikle aziz milletimiz için hayırlı ve bereketli yıl olmasını niyaz ediyorum. Bu yüksek şuurla milletimize hizmet edecek siyasi partilere, milletvekili arkadaşlarımıza yeni yasama yılında başarı dileklerimi iletiyorum. Bölge ülkeleriyle kıyaslandığında parlamento tecrübemiz oldukça erken başlamıştır.

"82 ANAYASASI'NIN MİADI ARTIK DOLMUŞTUR"

82 Anayasası'nın miadı artık dolmuştur. Yeni anayasa ile ilgili olarak biz kendi hazırlıklarımızı çok titiz bir şekilde yapıyoruz. Bu diğer fikirlere kapalı olduğumuz anlamına gelmiyor. Her yapıcı teklifi değerlendiririz. Yeni anayasa devlet ile milleti buluşturan niteliklere haiz olmalıdır. Yeni anayasa kutuplaştırıcı değil birleştirici olmalı. Hukuk, düzen devletimizin ve milletimizin temel dayanağıdır. Anayasayı milletin temsilcisi bu Meclis ile yapacağız.

"HİÇ KİMSE MAHKEMELERİMİZİ BASKI ALTINA ALMAYA KALKIŞMAMALIDIR"



Hiç kimse mahkemelerimizi baskı altına almaya kalkışmamalıdır. Mahkemelerimin tehdit edilmesine müsaade etmemeliyiz.

EKONOMİ MESAJLARI

14-28 Mayıs seçimleri sonrasında uygulamaya başladığımız istikrar ve reform programımız meyvelerini veriyor.

"CARİ AÇIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜZEYE ÇEKTİK"

Merkez Bankası'nın rezervleri 156 milyar doları aştı. Türkiye'nin artık rezerv meselesi yoktur. Cari açığı sürdürülebilir düzeye çektik. Cari açık temmuzda 20 milyar doların altına indi. 2023'te ihracatımız 256 milyar dolarla rekor kırdı.

"MİLLİ GELİRİMİZ 1 TRİLYON 119 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Milli gelirimiz 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Milli gelirde psikolojik eşiği aşmayı başardık.

"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Enflasyonda kalıcı düşüş trendine girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek. Milletimiz bu düşüşü mutfağında çarşıda pazarda daha fazla hissedecektir. Bizim bir tane gündemimiz var o da vatandaşımızın refahını kalıcı biçimde artırmaktır.

"TÜRKİYE'YE KAYBETTİREREK SİYASET YAPILMAZ"

Türkiye'ye kaybettirerek siyaset yapılmaz millete faydalı olunmaz.

"İSRAİL BÖLGE ÜLKELERİNİ KENDİ ATEŞİNE ÇEKMEK İÇİN HER TÜRLÜ PROVOKASYONU DENİYOR"

İsrail'in Filistin'de Gazze'de yürüttüğü terör ve soykırım bugünlerde Lübnan'a uzandı. İşgal güçleri Lübnan topraklarına karadan girdiğini duyurdu. İsrail Lübnan'a terör saldırıları yaparken bölge ülkelerini kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor. Bütün bölgeyi ateşe atmayı amaçlayan Gazze'de 42 bin insanı katleden şimdi de Lübnan'da katliama başlayan İsrail dünyadan yeterli tepkiyi almamaktadır. Gazze büyük bir imha kampına dönüşmüştür.

"İSRAİL ER YA DA GEÇ DURDURULACAK"

Ne yaparsa yapsın İsrail er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak.