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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın eğlenceli anları
Güncel 30.06.2022, 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi'nin devam ettiği salona girerken İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şakalaştığı anlar kameralara yansıdı.
Erdoğan'ın, salona girerken yanında oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şakalaşması ise dikkat çekti.
ERDOĞAN'DAN JOHNSON'A BEKLEMEDİĞİ BİR ANDA TEMAS
Johnson'un arkasından sessizce yaklaşan Cumhurbaşkanı, İngiliz Başbakan'ın omzuna dokundu.
Ne yapacağını bilemeyen Johnson'un kısa süreli şaşkınlığını Erdoğan, gülümsemeyle karşıladı. İkilinin o anları objektiflere yansıdı.
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