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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’taki Ethem Bey Camii’nin açılışını gerçekleştirdi

Güncel 17.01.2022, 22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’taki Ethem Bey Camii’nin açılışını gerçekleştirdi
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