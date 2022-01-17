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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’taki Ethem Bey Camii’nin açılışını gerçekleştirdi
Güncel
17.01.2022, 22:39
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