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Cübbeli Ahmet, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı
Güncel 24.06.2022, 15:00
Cübbeli Ahmet Hoca'nın üzüntüsü kadraja işte böyle yansıdı
Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği isimlerden olan Cübbeli Ahmet, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.
İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti.
Ustaosmanoğlu için, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Sevenleri cenazede
Cenaze töreninde Ustaosmanoğlu'nun sevenlerinin yoğunluk oluşturduğu görüldü.
Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de törene katıldı. Hocasını hakka uğurlayan Cübbeli Ahmet Hoca'nın üzüntüsü yüzünden anlaşıldı.Törende gözyaşlarını tutamadı.
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