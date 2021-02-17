Covid-19 savaşçılarının yoğun kış şartlarında aşıyı ulaştırma serüveni

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Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda Covid-19 ile ön cephede savaşlarını sürdüren sağlık çalışanları, dağ taş, kar kış demeden sırası gelen herkese aşıyı ulaştırmaya çalışıyor.