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Covid-19 savaşçılarının yoğun kış şartlarında aşıyı ulaştırma serüveni

Güncel 17.02.2021, 11:32
Covid-19 savaşçılarının yoğun kış şartlarında aşıyı ulaştırma serüveni
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Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda Covid-19 ile ön cephede savaşlarını sürdüren sağlık çalışanları, dağ taş, kar kış demeden sırası gelen herkese aşıyı ulaştırmaya çalışıyor.