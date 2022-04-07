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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu bölebileceğini düşündüğünün ifade ederek, “Ancak NATO daha güçlü ve daha birleşik" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya’da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da da çok uluslu savaş grupları kurdu” dedi.
Zabıtadan pide ve gramaj denetimi
Çorum’da zabıta ekipleri, ramazan ayının gelmesi ile pide ve unlu mamul üreten işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler bugün de pide fırınlarına yönelik denetim yaptı.
ÇORUM 07.04.2022, 17:55
Çorum’da zabıta ekipleri, ramazan ayının gelmesi ile pide ve unlu mamul üreten işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler bugün de pide fırınlarına yönelik denetim yaptı.
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, denetimlerin ramazan ayı boyunca sıklıkla devam edeceğini ifade ederek “Pide fırınlarında gramaj, hijyen, çalışanların temizliği gibi konularda yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Halkımızın sağlığını ve çıkarlarını önemsiyoruz.” diye konuştu.