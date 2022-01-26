Zabıta ekiplerinden yürekleri ısıtan davranış

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, kendisinden yardım isteyen engelli bir genç kızın talebine duyarsız kalmadı. Zabıta ekipleri genç kızı omuzlarında taşıyarak kuzenin doğum gününe katılmasını sağladılar.

İlçe’de yaşayan Serap Gökçe (16) adlı engelli genç kız, 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kuzenin doğum gününe gidemedi. Ailesinin, devam eden kar yağışı sebebiyle kuzenin doğum gününe gitmesine izin vermediği genç kız, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü arayarak yardım istedi. Genç kızın yardım talebine duyarsız kalmayan belediye başkanı Sülük, zabıta ekiplerine Serap Gökçe’yi doğum günü için kuzenin evine götürmelerini için talimat verdi. Genç kızı, kuzenin doğum gününe katılmasını için araç götüren zabıta ekipleri, doğum günün ardından da evine tekrar getirdiler.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Talebini ileten kardeşim Serap’ı sevdiklerine ulaştırarak, mutlu olmasına vesile olduk” dedi.