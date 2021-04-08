Zabıta ekiplerinden ramazan öncesinde denetim

Çorum’un Bayat ilçesinde, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda üretimi ve satışı yapan imalathanelere yönelik denetim yapıldı.

Bayat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden denetledi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, zabıta ekiplerinin sık sık denetimlerde bulunduğunu hatırlatarak "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. İlçemizde gıda üretimi yapan işletmelere sık sık denetimlerimiz yapılıyor. Şu ana kadar yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerimiz yaklaşan ramazan ayı öncesi de gerekli denetimlerini yaptılar ve bundan sonra da sık sık yapacaklar. Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızdan isteğim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarıdır" dedi.