Zabıta ekiplerinden ramazan ayı denetimi

Belediye zabıta ekipleri ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak için denetimlerini artırdı.

Zabıta ekipler bu kapsamda fırın, market ve bakkallara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde imalathane bölümleri, un depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ekmeklerin gramajları kontrol edilirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi noktasında işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

Belediye tarafından halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinin genel temizlik kurallarına uygunluğu ve personellerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygunluğu ile ilgili kontrollerin Ramazan ayı süresince sık sık yapılacağı belirtildi.