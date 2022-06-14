banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Üzüm üreticisini rahatlatan destek
Üzüm üreticisini rahatlatan destek
Sel, 80 milyar dolar götürdü
Sel, 80 milyar dolar götürdü
Kripto paralarda çöküş devam ediyor
Kripto paralarda çöküş devam ediyor
Kılıçdaroğlu gözyaşlarını tutamadı!
Kılıçdaroğlu gözyaşlarını tutamadı!

Zabıta ekipleri marketleri denetledi

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

ÇORUM 14.06.2022, 15:51
Zabıta ekipleri marketleri denetledi

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, marketlerde denetlemelerde bulundu. Zabıta ekipleri marketlerdeki rafları tek tek dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimleri yaptı. Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde, esnafların ruhsat belgelerini ve satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol ettiler.

Yorumlar (0)
25°
açık