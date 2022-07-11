banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Şevi aşireti bir asırdan sonra ilk defa bir araya geldi
Şevi aşireti bir asırdan sonra ilk defa bir araya geldi
İbrahim Tatlıses söyledi tatilciler coştu
İbrahim Tatlıses söyledi tatilciler coştu

Zabıta ekipleri izinsiz kıyma çekenleri denetledi

Çorum’da Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kıyma çekimi yapan işyerlerine baskın yaptı. Denetimler sonucu 15 iş yerine tutanak tutuldu.

ÇORUM 11.07.2022, 20:01
Zabıta ekipleri izinsiz kıyma çekenleri denetledi

Çorum’da Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kıyma çekimi yapan işyerlerine baskın yaptı. Denetimler sonucu 15 iş yerine tutanak tutuldu.

Zabıta ekipleri bayramda denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Kurban Bayramında mahalle arası ve izinsiz işyerlerinde kıyma çekimi yapanlara yönelik zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı ile oynayanlara göz açtırmıyor. Denetimlerde 15 iş yerine baskın yapan zabıta ekipleri, hijyensiz olması ve izinsiz kıyma çekimi yapması sebebiyle tutanak tuttu.

Kurban hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm tedbirleri alan Çorum Belediyesi, her türlü ihbarı değerlendiriyor, gerekli çalışmaları yapıyor.

Yorumlar (0)
25°
açık