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Yuvasından düşen Ebabil kuşu’na polisler sahip çıktı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde yuvadan düşen ebabil kuşu yavrusu bakıma alındı.

ÇORUM 22.06.2021, 17:26
Yuvasından düşen Ebabil kuşu’na polisler sahip çıktı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde yuvadan düşen ebabil kuşu yavrusu bakıma alındı.

Yuvasından düşen Ebabil kuşu, polis ekipleri tarafından bulunarak belediye ekiplerine teslim edildi. Ebabil kuşunun uçmaya başlayana kadar bakıma alınacağı öğrenildi.

Ebabil kuşları Kur’an-ı Kerim’de adı geçen nadir kuşlardan olup bu kuşlar Fil Suresi’nde yer almaktadır. Kur’an-Kerim’de de yer alan Ebabil kuşları Kabe’yi yıkmak için gelen; dönemin en acımasız ve İslam düşmanlığı yapan Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olmuşlardır. Bir yılda yaklaşık 200 bin kilometre uçan bu kuşlar tek eşlidir. Eşler, biri ölene kadar çoğunlukla ayrılmazlar. Yavru besleyen bir yetişkin günde 10 bin böcek yiyebilir.

Suudi Arabistan yönetimi dünya genelinde yayılan korona virüsünün yayılmasını engel olmak maksadıyla Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik olarak anılan Kâbe’yi kapatmış, yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldığını duyurmuştu. Kâbe kapalıyken Ebabil kuşlarının Kâbe’yi tavaf ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
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