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Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa minibüs çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ÇORUM 28.04.2021, 14:20
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Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa minibüs çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Hitit kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan N.A. yönetimindeki 19 SU 977 plakalı Volkswagen marka minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Boz isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırlayan ve ağır yaralanan Ali Boz, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Boz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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