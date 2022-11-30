Yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’u Mecitözü ilçesinde yoğun sis sebebiyle otomobilin, şeker pancarı yüklü traktöre arkadan çarpması neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mecitözü ilçesi Doğla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 71 AR 118 plakalı otomobil, sis sebebiyle fark edemediği lastiği patlayan pancar yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada 39 yaşındaki Dursun Topuz olay yerinde hayatını kaybetti, Mücahit Ç. (36) ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mücahit Ç. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.