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Yeşil Göl’e ördek yavruları bırakıldı

Çorum’un Laçin ilçesinde yer alan Yeşil Göl’e doğal yaşamı canlandırmak ve ziyaretçilerin ilgisini arttırmak amacıyla Laçin Kaymakamlığı tarafından ördek yavruları bırakıldı.

ÇORUM 09.06.2021, 17:51
Yeşil Göl’e ördek yavruları bırakıldı

Çorum’un Laçin ilçesinde yer alan Yeşil Göl’e doğal yaşamı canlandırmak ve ziyaretçilerin ilgisini arttırmak amacıyla Laçin Kaymakamlığı tarafından ördek yavruları bırakıldı.

Laçin Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, Yeşil Göl mesire alanının bölgede cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapıldığını, Yeşil Göl ve çevresinde canlı popülasyonunun arttırılması için balık ve ördek yavruları bırakıldığını belirterek, ayrıca kuğu ve kaz yavruları da getirileceğini bildirdi.

Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez de Yeşil Göl çevresindeki canlıların bakım ve korumasının belediye tarafından yapılacağını söyledi.
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