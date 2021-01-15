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Yenişehir hayalinin gerçekleşmesinde dev bir adım

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın en büyük projeleri arasında yer alan “Yenişehir” projesi kapsamında dev bir adım atıldı.

ÇORUM 15.01.2021, 16:31
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Yenişehir hayalinin gerçekleşmesinde dev bir adım

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın en büyük projeleri arasında yer alan “Yenişehir” projesi kapsamında dev bir adım atıldı.

1954 yılında hizmete açılan ve 2017 yılında ise üretim faaliyetlerini durdurulan 1 milyon 384 bin metrekare araziye sahip olan Çimento Fabrikası’nın satın alınması için Brezilyalı firma ve Çorum Belediyesi arasındaki görüşmeler tamamlandı.

Votorantim firmasına ait olan Çimento Fabrikası 102 milyon 500 bin TL’ye Çorum Belediyesi tarafından satın alındı. Çorum Belediyesi ve Votorantim firması arasında imzalanan satış sözleşmesiyle birlikte fabrika resmen belediyenin oldu.

Fabrikanın satın alınmasıyla birlikte şehrin doğuya doğru gelişiminin önündeki en önemli engellerden birisi ortada kalkarken, hayata geçirilecek projeyle bölgede yeni bir şehir inşa edilecek.

İmza töreninde konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayallerini süsleyen Yenişehir projesinde önemli bir adımı daha atmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

1954 yılında devlet-millet işbirliği ile temelleri atılan Çorum Çimento fabrikasının 1957 yılında hizmete açılan, 1992 yılında özelleştirilirken 2017 yılında ise üretim faaliyetlerine son verildiğini hatırlatan Başkan Aşgın, fabrikanın geçen süreçte şehrin ekonomik, sosyal, kültürel hayatına büyük katkıları olduğuna dikkat çekti.

Çimento Fabrikası’nın Çorum için önemli bir tesis olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren “Fabrikamız kapandı, artık çalışmıyor. Burası belediyeye kazandırılamaz mı?” diye soranlar oldu. O dönem belediyemizin içinde bulunduğu durum hayal bile edemeyeceğimiz durumdu. Buranın kazandırılması şehrin geleceği, gelişmesi için çok önemli. Sağlıklı büyümesi için çok önemli diye düşündük ve o anı bekledik. O an geçtiğimiz hafta oluştu. Belediyemizin hiç kimseye gecikmiş bir kuruş borcu yoktur. Belediyemizde mali disiplini sağladıktan sonra hayaller kurmaya başladık. İlk hayalimiz şehirdeki herkesin hayali olan Çimento fabrikamızın yerinin şehre kazandırılmasıydı. Bu hayal bizi harekete geçirdi” dedi.

Fabrikanın satın alınması için Votorantim firması yetkilileri ile Çorum ve Ankara’da görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Aşgın, nihai görüşmeyi geçtiğimiz hafta gerçekleştirerek fabrikanın satısı noktasında anlaştıklarını açıkladı.

“42 milyon 500 bin lira peşin ödeme yapacağız”

Fabrikanın maliyetine ilişkin bilgilerde veren Başkan Aşgın, “Geçtiğimiz günlerde meclisimizden 100 milyon liralık kredi yetkisi almış olsak da niyetimiz bu yetkiyi tamamen kullanmak değil. Firmamıza 42 milyon 500 bin lira peşin ödeme yapacağız. Peşin ödemenin yarısını belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki ödemeler Mayıs’tan itibaren başlayacak Kasım’a kadar devam edecek. 102 milyon 500 bin liraya burayı satın alıyoruz. 1 milyon 384 bin metrekare olan bu araziyi makul bir fiyata belediyemize kazandırıyoruz. Firmamız satın alımda belediyeye gerekli kolaylığı gösterdi. Belediye olarak kredi kullanmadan, kendi imkanlarımızla taksitlerimizi ödemek istiyoruz. Hedefimiz sıfır faiz, sıfır borç. Zorda kalmadıkça, mecbur kalmadıkça kendi öz kaynaklarımızla taksitlerimizi ödeyeceğiz. Araziyi bütün mülkiyet haklarıyla birlikte alıyoruz. Orada çok kıymetli su kaynakları var. Bu kaynakların tamamını da devralıyoruz. Madencilik ile ilgili imtiyazları da devralıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şehrin yüzyılına damga vuracak bir projeyi hayata geçireceğiz”

Çimento Fabrikası’nın yerine ilişkin ilgili tartışmalara da değinen Başkan Aşkın, “Halil İbrahim Aşgın ve ekibinin olduğu yerde rant konuşulmaz. Konuşan varsa kendisi bilir. Bizi bilen bilir. Ali olma sözüyle geldik. Bu duruşumuz devam ediyor. Şehrin gelişimine katkı sağlayacak fikirlerin hepine açığız. İmzalardan sonra asıl işimiz başlıyor.

Burada yeni bir şehri imar edeceğiz. Şehrin yüzyılına damga vuracak en doğru projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Kafamızda hiçbir şablon olmadan, düşünce olmadan sadece doğruyu bulma noktasında bir arayış içerisindeyiz. Bu anlamda katkı vermek isteyenlerin fikir ve önerilerine açığız. Dedikodu üretmesinler bu arayışımıza destek versinler. Yeni şehri hep beraber nasıl kurarız hep beraber başaralım. Buda şehrin tüm dinamikleri, yelpazesiyle birlikte olsun.

Burası belediyenin bir mülkü. Sıfır faiz sıfır borç. Belediyemize maksimum ekonomik faydayı nasıl sağlarız en doğru projeyi nasıl yaparız tüm akıllara ihtiyacımız var. Hedeflerimize ulaşacağımızdan gram şüphemiz yok. En doğru ve rantabıl projeyi hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Votorantim Çimento Türkiye CEO’su Hatim Benmoussa da, ekonomik ve operasyonel faaliyetlerle fabrikada çalışmaların durdurulduğunu ancak satış nedeniyle Çorum’da olmaya devam edeceklerini belirtti.

Şehrin geleceği açısından önemli bir adımın atıldığını dile getiren Benmoussa, ortaya koyduğu vizyon nedeniyle Başkan Aşgın’ a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından taraflar arasında satış sözleşmesi imzalandı.
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