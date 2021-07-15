Yarışma birincisi Özbekmez 3 ayrı ödül aldı

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında ilkokullar kademesinde edebi alanda Sunguroğlu İlkokulu 4/B öğrencisi İrem Rana Özbekmez yazmış olduğu Teknoloji Bağımlılığı şiiriyle il birincisi oldu.

Sunguroğlu İlkokulu’nda düzenlenen törende öğrenciye hediyesini okul müdürü Fikret Gündoğdu verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde hediyesini İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende ise öğrenciye hediyesini Yeşilay Derneği İl Müdürü İsmail Türker Ejder verdi. Sunguroğlu İlkokulu okul müdürü Fikret Gündoğdu, “Düzenlenen bu yarışma ile çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayarak, teknolojinin doğru kullanımının önemini kavramaları ve daha güvenli, daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunması ve yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını arttırmaları amaçlanmaktadır. Öğrencimizi, öğretmenimizi ve ailemizi tebrik ediyor, öğrencimizin başarılarının devamını diliyoruz” dedi.