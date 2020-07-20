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Yaralı leylek tedavi altına alındı
ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE ARAZİDE YARALI OLARAK BULUNAN LEYLEK TEDAVİ ALTINA ALINDI.
ÇORUM 20.07.2020, 14:38
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde arazide yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Boztepe köyünde yaralı bir leylek olduğu ihbarı üzerine Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yaralı leyleği alan itfaiye ekipleri, ilçeye getirerek muayene ettirdi. Ayağından yaralanan leylek tedavisi için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne gönderildi.
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