Yaralı kızıl şahin tedavi edildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu Çiftlik Mahallesi civarında bir vatandaş tarafından bulunan kızıl şahin, Belediye’ye teslim edildi. Kanadının birinde sıkıntı olan şahini, veteriner hekim Aydın Bahtiyar tarafından tedavi altına alındı. Uzun süre aç kaldığı belirlenen kızıl şahin, gerekli bakımı yapıldıktan sonra Çorum Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.