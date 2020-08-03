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Yamaç paraşütçülerinden bayram uçuşu
SPORTİF HAVACILIK KULÜBÜ DERNEĞİ ÜYELERİ KURBAN BAYRAMINI YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPARAK KUTLADILAR
ÇORUM 03.08.2020, 17:38
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Çorum ve bölgenin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Sportif Havacılık Kulübü Derneği üyeleri Kurban bayramını yamaç paraşütü yaparak kutladılar.
Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan profesyonel yamaç paraşütçüleri kurban bayramını Osmancık semalarında kutladılar. Çorum Sportif Havacılık Kulübü Derneğine üye olan Gökhan Ünal, Mustafa Kara, Durmuş Karabey, Yusuf Erdemir ve Murat Tetik, Kamil Köyü Çal Dağı’ndan tandem atlayışıyla 2 bin metre yükseklikte hem doğal güzelliklerin tadını çıkardılar hem de Osmancıklılara görsel bir şölen sunup Kurban bayramını kutladılar.
Osmancıklı profesyonel 4 paraşütçünün 3’ü belediye hizmet kampüsüne iniş yaparken 1 paraşütçü ise Perşembe Pazar alanına iniş yaptı.
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