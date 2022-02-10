Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kargı Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kar yağışının bu yıl uzun sürmesiyle doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Kargı’nın yüksek kesimlerine yem bırakıldı. Aksu Göleti civarında yapılan yemleme çalışmasına Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun ve İl Genel Meclis Üyesi Vahit Kabakcı’da eşlik etti.

Hava şartlarına göre yemleme çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.