Vali Çiftçi’den esnaf odalarına ‘Ahilik’ ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ta faaliyet gösteren esnaf odalarını ziyaret ederek, Birliğe bağlı esnaf odası temsilcilerinin hem Ahilik Haftası’nı kutladı hem de esnaf odalarının sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Pandemi sürecinin masaya yatırıldığı toplantıda esnaf temsilcileri bu süreçte yaşadıkları sıkıntıları Vali Mustafa Çiftçi’ye aktarma fırsatı bulurken, ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, koronavirüs salgının başladığı günden bu yana verdiği desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Vali Mustafa Çiftçi’ye, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, milletvekillerine, siyasi parti il ve merkez ilçe başkanlarına, il genel ve belediye meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Vali Çiftçi’ye esnaf ve sanatkarlara gösterdiği ilgi ve alaka için ayrıca teşekkür eden Başkan Gür, “Valimizin Çorum’da çok güzel hizmetler yaptığına hepimiz şahit oluyoruz” dedi.

Ziyarette esnaf odası başkanları ve oda yönetim kurulu üyelerinin taleplerini de dinleyen Vali Çiftçi, ayrıca Birlik personelleri ve Oda Genel Sekreterleri ile de selamlaşarak, kendileriyle sohbet etti.

Vali Mustafa Çiftçi Ahilik Haftası anısına Birlik Başkanı Recep Gür başta olmak üzere esnaf odası başkanlarına plaket takdim etti.

Vali Çiftçi’ye ÇESOB ziyaretinde Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, Halk Bankası Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir ve Ziraat Bankası Bölge Müdürü Mustafa Sarıkuş da eşik ettiler.