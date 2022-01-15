Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’dan aşı daveti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aşı yaptırdı.

5. doz aşısını yaptırdıktan sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Çiftçi, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Vali Çiftçi, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 5. doz aşımı bugün oldum. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını düşünerek, pandemiyle mücadelemizde en etkili silahımız olan aşılanma konusunda hepimiz duyarlı olalım, aşılarımızı zamanında yaptıralım. Aşı olmak, hasta olmaktan iyidir”

Anne ve babası ile birlikte 4. doz aşılarını yatıran Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, “Annem, babam ve ben 4’üncü aşılarımızı olduk. Birlikte aşı olduğumuz hemşehrilerimize sağlık ve sıhhat diledik. Rabbim Covid-19 musibetinden tüm hemşehrilerimizi ve insanlığı kurtarsın inşallah. Herkesi de aşı olmaya davet ediyorum” açıklamasını yaptı.