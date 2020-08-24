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Vali Çiftçi Beylice Köyü’nde cemevi’ni ziyaret etti
BİR DİZİ İNCELEME VE ZİYARET İÇİN SUNGURLU İLÇESİ'NE GİDEN ÇORUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, BEYLİCE KÖYÜ’NÜ ZİYARET ETTİ
ÇORUM 24.08.2020, 16:50
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Bir dizi inceleme ve ziyaret için Sungurlu İlçesi’ne giden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Beylice Köyü’nü ziyaret etti.
Beraberinde Çorum İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile Sungurlu’ya gelen Vali Mustafa Çiftçi, ilk olarak Beylice Köyü’nü ziyaret etti. Köye yapılan Cemevi’nde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, Köy muhtarından cemevi hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Kaymakam Fatih Görmüş, İlçe jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sedat Özmen’de hazır bulundu.
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