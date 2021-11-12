Üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek okul öğrencilerine yönelik 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Oryantasyon eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim programında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi, Kariyer ve Mezunlar Ofisi ve Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden eğitimciler yer aldı.

Eğitim programı çerçevesinde Üniversitenin tanıtımı, eğitim-öğretim faaliyetleri, sosyal aktiviteler ve etkinliklere katılım, öğrencilerin sahip oldukları haklar, ders kayıtlanma, devam-devamsızlık, ders muafiyeti, sınavlar, bağıl değerlendirme, merkez ve eğitim birimlerimizdeki kütüphane hizmetleri, kütüphanelerimizden kitap alma ve süre uzatımı, Erasmus+, Mevlana ve Farabi değişim programları, bu programlara başvuru işlemleri, spor etkinlikleri, kulüp faaliyetleri, beslenme, ring servisi, kredi ve burslar, kültürel etkinlikler gibi konularda detaylı bilgiler verdi.

Oryantasyon eğitim programında açılış konuşması yapan MYO Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı; "Sevgili öğrencilerimiz, öncelikle hepiniz üniversitemize hoşgeldiniz, Hitit Üniversitesi ailesine katıldığınız için de sizleri yürekten kutluyorum. Tüm birimlerimizi tanıtmak ve üniversite yaşamınızda gerekli olabilecek bilgileri aktarmak amacıyla sizler için dopdolu bir oryantasyon programı hazırladık. Okulumuzda tüm öğrencilerimizi çok güzel bir kampüste, alanlarında deneyimli akademisyenlerimizle en iyi şekilde meslek hayatınıza hazırlayacağız. Her bir öğrencimiz bizim çok kıymetli, ön lisans eğitimleri boyunca her alanda tüm birimlerimiz ile öğrencilerimizin yanında olacağız. Bu eğitim ve öğretim yılı tüm öğrencilerimize başarının yanında mutluluk da getirmesini diliyorum.” dedi.