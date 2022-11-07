Üniversite öğrencileri kentin gönüllü tanıtım elçisi oldu

Çorum Belediyesi’nin “Tanıyorum-Tanıtıyorum” gezileri devam ediyor.

Çorum’a yeni gelen üniversite öğrencilerinin şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmesi amacıyla başlatılan “Tanıyorum-Tanıtıyorum” gezilerinin bu haftaki durağı Osmancık ve Oğuzlar ilçeleri oldu. Etkinliğe katılan öğrenciler iki ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Osmancık’ta Koyun baba Köprüsü, Akşemseddin Camisi, Kandiber Kalesi, Koyun baba Türbesi ve ilçe merkezini gezen öğrencilere rehberler eşlik etti. Osmancık’tan sonra Oğuzlar ilçesinin doğal güzellikleriyle buluşan üniversiteli gençler Obruk Barajı’nda tekne turu yaptı.

Geziye katılan öğrenciler, gezinin Çorum’un tarihi ve doğal güzelliklerini tanımak anlamında güzel bir aktivite olduğunu belirterek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.