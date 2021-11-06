Üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek okulu, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Kızılay’ın kan bağışı çağrısına tam destek verdi.

Sungurlu Meslek Yüksek Okulu kampüsü içerisinde kurulan kan bağışı alanında kan verme etkinliğine öğrencilerle birlikte okul personeli de yoğun ilgi gösterdi.

Kan bağışının önemine dikkat çekmek isteyen okul Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı, kampüs alanında kurulan kan verme alanını ziyaret ederek, gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi aldı. Daha sonra, Yüksek okul Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Gökhan Boduroğlu ve Öğr. Gör. Özlem Bal ile birlikte kan bağışında bulunarak öğrenciler ve okul personelini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet etti.

Kan vermenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Buğra Bağcı, "Kan vermenin önemini sadece afet durumunda değil; hayatın tüm akış sürecinde önemli bir vatandaşlık görevimizdir. Herkesi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda emeği geçenlere de gönülden teşekkür ediyorum." dedi.