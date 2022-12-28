Üniversite öğrencileri, engelli kardeşleri için kurabiye pişirdi

Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetik kulübü öğrencileri, Çorum Belediyesi Melikgazi Kültür Merkezinde engelliler için kurabiye yaptı.

Çorum Belediyesi Melikgazi Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Üniversite öğrencileri ile engelli kursiyerler katıldı. Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetik kulübü öğrencileri ile birlikte kurabiye yapımına eşlik eden Başkan Yardımcısı Yağbat, “Yaptıkları yulaflı ve rafine şekersiz kurabiyeleri özel bireylerimize ikram edeceğiz” dedi.

Başkan yardımcısı İsmail Yağbat, bu tarz etkinlikleri belirli periyotlarda yapmaya devam edeceklerini hatırlatarak etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

Program sonunda fırından çıkan sıcak kurabiyeler, Buhara Kültür Merkezi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine ikram edildi.