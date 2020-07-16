Üniversite-Esnaf işbirliği’nde imzalar atılıyor

Çorum oto tamirciler esnaf odası, Hitit Üniversitesi proje koordinasyon ofisi ile yapacağı işbirliği sonucu istihdama katkı sağlayacak projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Hitit Üniversitesi proje koordinasyon ofisi’nden Dr. Gamze Nur Müjdeci, Dr. Emir Avcıoğlu, Dr. Seyfi Polat ve Dr. Eyüp Ensari Şahin Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ile birlikte yeni projeler konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Hitit Üniversitesi proje koordinasyon ofisi ekibi üyeleri, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Öztürk’ün talimatları ile başta birlik olmak üzere esnaf odalarının yapacağı tüm projelerde kendilerine yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Yeni projeler için yol haritasının belirlendiği ve oldukça verimli geçen toplantıda konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, amaçlarının Çorum’da üretim ve istihdama katkı sunacak projeler hazırlamak olduğunu belirterek, “Birlikten kuvvet doğar. Birlik ve esnaf odaları olarak yapacağımız projelerimize katkı sunacak olan Valimiz Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Osman Öztürk’e şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi.

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun da, oda olarak hazırlayacakları projelerle Çorum’u bölgesinde söz sahibi yapmak istediklerini, OKA ve Bakanlık hibelerinden yararlanmak istediklerini, projeyle ilgili detaylı bilgileri ise önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.