Son Dakika
Umre yolcuları dualarla uğurlandı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye giden vatandaşlara uğurlama programı düzenlendi.
ÇORUM 14.02.2023, 17:08
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye giden vatandaşlara uğurlama programı düzenlendi.
Ocaklı Dinlenme Tesisleri’nde gece yarısı düzenlenen uğurlama programına; İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, Şube Müdürü Hidayet Türkel, din görevlileri ve umreye gidenlerin yakınları katıldı.
İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu’nun yaptığı duanın ardından umreye gidenler kutsal topraklara uğurlandı.