Ülkü ocaklarından sağlık çalışanlarına karanfil
ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI SUNGURLU İLÇE BAŞKANLIĞI, FEDAKARLIKLARLA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ZİYARET EDEREK KARANFİL VERDİ
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sungurlu İlçe Başkanlığı, içinde bulunduğumuz zorlu süreç içerisinde türlü fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek karanfil verdi.
Sungurlu Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Çakırbeyli, "Sağlık çalışanlarımızın uğradığı şiddet ve haksızlıklar karşısında, onların yanlarında olduğumuzu kendilerine bildirdik. Bu zorlu süreç içerisinde, gece gündüz demeden, hayatlarından feragat edip çalışan bu insanların, uğradıkları haksızlıklar göz ardı edilemez. Bizler, bu haksızlıklar karşısında onların yanındayız, destekçileriyiz. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sungurlu İlçe Başkanlığı olarak, fedakar sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının sonuna kadar savunucusu olacağımızı, elimizden gelen tüm destekle sağlık çalışanlarımızın yanlarında bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla sunarız" dedi.
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