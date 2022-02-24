Yerli korona virüs aşısı Turkovac, Sungurlu’da uygulanmaya başlandı. Turkovac aşısı olmak isteyen vatandaşlar, randevularını alarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde aşılarını yaptırabilecek.

Sungurlu Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada "Covid-19 pandemisi tüm hızıyla sürmektedir. Son dönemde ortaya çıkan Omicron varyantı, tüm dünyada önceki dalga ve varyantlara göre çok daha fazla sayıda kişiyi hastalandırmaya devam etmektedir. Omicron varyantı aşılama oranlarının düşük olduğu toplumlarda artan olgu sayılarıyla paralel olarak daha fazla hastane yatışına ve ölüme neden olmaktadır. Vaka sayılarındaki kontrolsüz artışlar sonucunda ortaya çıkan bir başka problem ise hastanelerde farklı nedenlerle yatmakta olan diğer hastaların, hastanede yatmakta iken Omicron varyantı ile enfekte olmasıdır. Ayrıca Omicron varyantı ile enfekte hastaların hastane yatış oranlarının artması, hastanelere Covid dışı nedenlerle yatması gereken hastalara ayrılan yatak sayılarının azalması, tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin yeterince verilememesine neden olacaktır. Bu süreçte sağlık çalışanlarının da enfekte olması, sağlık çalışanlarının hastalık nedeniyle güçlerinin azalmasına, Covid-19 komplikasyonları ile karşı karşıya kalmalarına ve motivasyon kaybına neden olmaktadır. Sağlık çalışanlarının enfekte olması ile ortaya çıkacak iş gücü kaybı da hastanelerde verilen tedavi hizmetlerini zorlaştıracak bir başka durumdur. Omicron varyantının toplumda yayılımını durdurabilmek için hem aşılamanın hem de bulaşı engelleyecek diğer önlemlerin artırılması zorunludur. Bu nedenle aşılama çalışmaları, çocuk yaş grubu da dahil olmak üzere hızlandırılmalıdır. Tüm dünyada daha önce inaktive virüs aşılarıyla aşılanmış kişilere ve birincil aşılanma takvimini tamamlamış bireylere Omicron’a karşı daha etkili olabilecek mRNA aşılarıyla hatırlatma dozları yapılması önerilmektedir. Hastanemizde bu güne kadar inaktive virüs aşısı olan Sinovac ve mRNA aşısı olan Biontech ile sürdürülen aşılama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Ülkemizde üretilen ve Sinovac gibi inaktive bir virüs aşısı olan Turkovac adlı yerli aşımız da 21.02.2022 tarihinden itibaren hastanemizde uygulanmaya başlamıştır. Tüm halkımızı biran önce aşılanmak, daha önce aşı şemasını tamamlamış olanları ise hatırlatma dozlarını yaptırmak üzere hastanemiz aşı polikliniklerine başvurmaya davet ediyoruz” denildi.