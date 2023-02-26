Türkiye’de yaşayan Sungurluların nüfusu 252 bin 512 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre Türkiye’de yaşayan Sungurluların nüfusu 252 bin 512 olarak açıklandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri ve Sungurlu’da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konularında yapılan çalışma hakkında Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından şu bilgiler verildi:

’Ankara’da 132 bin 982, İstanbul’da 40 bin 356 Sungurlulu yaşıyor’

ADNKS sonuçlarına göre, 2021 yılında Türkiye’de yaşayan Sungurluların sayısı 251 bin 228 iken, 2022 yılı itibariyle bin 584 kişi artarak 252 bin 812 kişi oldu. Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan 252 bin 812 kişinin, 44 bin 411 kişinin Çorum il sınırları içerisinde, 208 bin 401’inin ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.

Sungurluların (Sungurlu nüfusuna kayıtlı olanların) çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk altı il (Çorum hariç) sırasıyla Ankara 132 bin 982 kişi, İstanbul 40 bin 356 kişi, Antalya 4 bin 624 kişi, İzmir 3 bin 969 kişi, Kırıkkale 2 bin 401 kişi ve Kocaeli 2 bin 107 kişi oldu.

’Diğer illerde yaşayanlar’

Adana: 285, Adıyaman: 66, Afyonkarahisar: 232, Ağrı: 119, Aksaray: 184, Amasya: 471, Ankara: 132 bin 982, Antalya: 4 bin 624, Ardahan: 31, Artvin: 60, Aydın: bin 133, Balıkesir: 875, Bartın: 175, Batman: 100, Bayburt: 57, Bilecik: 163, Bingöl: 58, Bitlis: 102, Bolu: 419, Burdur: 86, Bursa: bin 882, Çanakkale: 355, Çankırı: 600, Çorum: 44 bin 411, Denizli: 288, Diyarbakır: 283, Düzce: 399, Edirne:220, Elazığ: 104, Erzincan: 144, Erzurum: 149, Eskişehir: 781, Gaziantep: 237, Giresun: 132, Gümüşhane: 52, Hakkari: 90, Hatay: 323, Iğdır: 60, Isparta: 244, İstanbul: 40 bin 356, İzmir: 3 bin 969, Kahramanmaraş: 78, Karabük: 221, Karaman: 49, Kars: 80, Kastamonu: 318, Kayseri: 410, Kilis: 27, Kırıkkale: 2 bin 401, Kırklareli: 317, Kırşehir: 173, Kocaeli: 2 bin 107, Konya: 849, Kütahya: 200, Malatya: 131, Manisa: 456, Mardin: 136, Mersin: 603, Muğla: bin 138, Muş: 85, Nevşehir: 100, Niğde: 88, Ordu: 169, Osmaniye: 42, Rize: 53, Sakarya: 523, Samsun: 816, Şanlıurfa: 226, Siirt: 74, Sinop: 148, Şırnak: 233, Sivas: 244, Tekirdağ: bin 137, Tokat: 360, Trabzon: 199, Tunceli: 66, Uşak: 90, Van: 225, Yalova: 217, Yozgat: 461, Zonguldak: 261.