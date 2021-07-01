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Türk Yıldızları Çorum’da gösteri uçuşu yapacak

Türkiye’nin gökyüzündeki Milli Takımı Türk Yıldızları, Çorum’da gösteri uçuşu yapacak.

ÇORUM 01.07.2021, 17:44
Türk Yıldızları Çorum’da gösteri uçuşu yapacak

Türkiye’nin gökyüzündeki Milli Takımı Türk Yıldızları, Çorum’da gösteri uçuşu yapacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türk Yıldızları’nın Çorum’da selamlama ve gösteri uçuşuna tüm Çorum halkını davet etti.

2 Temmuz Cuma günü saat 14.00’te Kadeş Meydanı’nda Türk Yıldızları’nın ay yıldızlı gösteri yapacağını kaydeden Başkan Aşgın, “Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyemiz işbirliğinde 2 Temmuz 2021 tarihinde ilimize gelecek olan Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi için tüm hemşehrilerimizi Barış Kadeş Meydanı’na bekliyoruz” dedi.
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