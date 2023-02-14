Çorum’un Sungurlu ilçesinde, traktörden düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Akçay Mahallesi 8025. Sokakta meydana geldi. Cuma K. yönetimindeki 19 ABA 383 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan eşi Döne K. dengesini kaybederek traktörden düştü. Yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.