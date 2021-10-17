Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesine, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Mahmatlı köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu’dan Mahmatlı köyü istikametine seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 59 FL 926 plakalı traktör ile karşı şeritte seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 19 KV 519 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.