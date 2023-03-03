Toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi

Sungurlu Kızılay Şubesi tarafından oluşturulan toplanma merkezlerindeki yardımlar, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kızılay şubesinden yapılan açıklamada; 6 Şubat’ta 11 İlimizde meydana gelen asrın felaketleri depremlerinde zarar gören binlerce insanımıza yardımcı olmak amacı ile Kızılay olarak acilen bir toplama merkezi oluşturduk. Toplama merkezine İlçe ve köylerden her türlü gıda fasulye, nohut, bulgur, mercimek, un, salça, çay, şeker gibi gıda maddelerinin yanı sıra giyim, yatak, yorgan, yastık, battaniye, soba, katalitik, elektrikli ısıtıcı, kömür, odun ve çeşitli hijyen malzemeleri mama, çocuk bezi, mutfak malzemeleri, beyaz eşya çeşitleri toplanmaya başlandı. Toplanan malzemeler Sungurlu Kaymakamlığına teslim edilerek deprem bölgesine gönderilmiştir" denildi.

Deprem bölgesine Kızılay aracı ile 60 koli giyim eşyası gönderildiği belirten açıklamada, "10 koli giyimde yardımı da Sungurlu Belediyesine teslim edildi. Kızılay olarak ayrıca 185 bin TL. nakit, 7 bin 500 euro da aktarıldı. Bugün itibari ile Kızılay’a ilçedeki bin 375 kişi çeşitli yardımla bulundu. Deprem bölgesinden gelen kardeşlerimizin de giyim, gıda, ısınma, ev, mutfak ve çeşitli eşyalar verilmiştir. Halende yardım yapmaya devam etmekteyiz. Şuana kadar 93 aileden bin 753 kişiye giyim yardımı yapılmıştır. Bu süreçte depremzedeler için yardım yapan kardeşlerimize, sivil toplum örgütlerine, resmi kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun herkesten. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın ve böyle felaketlerden korusun” ifadeleri kullanıldı.