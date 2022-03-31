TMO litresi 26 TL’den yağ satıyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin 5 litrelik ayçiçek yağını 129 liradan satması halk tarafından olumlu karşılandı. Kilosu 26 liraya gelen ayçiçek yağını almak için vatandaşlar TMO’ya gitti.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 5 litrelik ayçiçek yağını 129 liradan satışa çıkardı. Piyasada yapılan spekülasyonlar nedeniyle çok farklı fiyatlarda satılan ayçiçek yağının litresinin 26 TL’ye gelmesi olumlu karşılandı. Piyasaya bakıldığında fiyatları uygun olan yağı almak için vatandaşlar TMO’ya gitti.