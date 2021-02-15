TKDK’dan Mecitözü Süt Üreticileri Birliği’ne araç ve makine ekipman desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Mecitözü Süt Üreticileri Birliği’ne makine, ekipman ve süt taşımada kullanmak üzere araç alımına yönelik 630 bin lira hibe ödemesi yapıldı.

Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz, “TKDK, ilçemizde birçok projeye destek verdi. Çiftçilerimiz makine ve ekipmanlarını yeniledi. Hayvancılık tesisleri ve yenilenebilir enerji yatırımları ilçemizde hayat buldu. İl Koordinatörlüğü yönetici ve uzmanları süt üreticileri birliğimizle sürekli irtibatta oldu. Her çağrıda yapılan bilgilendirmeler bizi bu projeler konusunda cesaretlendirdi. En sonunda süt birliğimize, dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerimizdeki süt üreticilerimize de güzel bir destekte bulundu. Projemizle süt depolama ve taşımada soğuk zinciri sağlama ve koruma açısından birliğimizin ihtiyacı olan 4 adet süt soğutma ve depolama tankı, 4 adet transfer pompası, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı ve 4 adet süt toplama aracı aldık. 1 milyon 260 bin lira yatırım tutarlı projemiz için 630 bin lira hibe ödendi" dedi.

Ayvaz, "Ayrıca Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma gereğince yatırımcılar KDV ve diğer tüm vergilerden muaf tutulmaktadır. Bu kapsamda da devletimiz, 300 bin lira tutarındaki KDV ve ÖTV yükümlülüğümüzden de bizi muaf tutarak ayrı bir destek daha sağlamış oldu. Çorum’da TKDK’dan ilk destek alan üretici birliği olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yatırımımızın hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen Valimiz Mustafa Çiftçi ve ilçe kaymakamımıza, TKDK yönetici ve çalışanlarına, ayrıca yönetim kurulumuza güvenen ve güç veren birlik üyelerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.