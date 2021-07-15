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Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Çorum’da tıra arkadan çarpan bir otomobil hurdaya döndü. Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM 15.07.2021, 18:17
Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
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Çorum’da tıra arkadan çarpan bir otomobil hurdaya döndü. Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Emre Ö. yönetimindeki 05 LL 077 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kavşakta 19 TV 454 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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