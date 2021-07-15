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Ters yönden seyrederken canından oluyordu

Çorum’da elektrikli motosiklet ile ters yönden seyreden sürücü otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

ÇORUM 15.07.2021, 18:14
Ters yönden seyrederken canından oluyordu
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Çorum’da elektrikli motosiklet ile ters yönden seyreden sürücü otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Nart Essmeıl, elektrikli motosiklet ile caddede ters yönden seyrederken kavşakta dönüş yapan Mevlüt K.’nın kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı, ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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