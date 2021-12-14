Tehditle alkollü içki alıp kaçan 2 zanlı huzur uygulamasına takıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tehditle bir işyerinden alkollü içki alıp kaçan 2 zanlı, huzur uygulaması kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Sungurlu ilçesinde huzur uygulaması yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri 4 farklı noktada 65 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında 326 şahıs, 151 araç kontrol edildi.

Denetimler kapsamında 2 araca bin 900 TL idari para cezası uygulanırken bir işyerinden tehditle alkollü içki alıp kaçan 2 şüpheli de gözaltına alındı.