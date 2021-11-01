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Tarımda 74 alet-ekipman destek kapsamında alındı

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi” 2021-2022 başvuru dönemi uygulama rehberinin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ÇORUM 01.11.2021, 17:10
Tarımda 74 alet-ekipman destek kapsamında alındı

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi” 2021-2022 başvuru dönemi uygulama rehberinin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Önceki desteklemelere ek olarak 74 adet yeni ekipmanın destek kapsamına alındığını duyuran İl Müdürü Orhan Sarı, “Ekonomik yatırımlar başvuruları 31 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir. Altyapı yatırımları başvuruları ise 31 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 17 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir. Geçen etaplara ek olarak altyapı yatırımlarında verilen makine ekipmanlar içine 74 kalem makine ekipman destek kapsamına girmiştir. Yatırım niteliği "Yeni Tesis" olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 3 milyon TL’den 3 milyon 500 bin TL’ye yükseltilmiştir” dedi.

Geçmiş dönemlerde hibe desteğinden faydalanmış yatırımcılardan üç yılını dolduranlara teknolojilerini yenileyebilme imkanı sunmak için program kapsamında sağlanan desteklemelere tekrar başvuru hakkı tanındığını dile getiren Sarı, yatırımcıları desteklemelerden faydalanabilmesi için il ve ilçeler müdürlüklerinde eğitimler yapılacağını, kurum personelinden gerekli bilgiyi alabileceklerini sözlerine ekledi.

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