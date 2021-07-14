Tarım Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver denetimlerini artırdı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri dane kayıplarını en aza indirmek için biçerdöver kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Biçerdöver kontrollerine İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun ve Sungurlu Ziraat Odası Başkan Ramazan Kelepircioğlu katılıyor.

Sürdürülen çalışmalar hakkında İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zorlu bir üretim sezonu sonucunda hasat zamanı gelen ürünlerimizde dane kayıplarını en aza indirmek için ilçe Müdürlüğümüz Teknik personellerince biçerdöver kontrolleri aralıksız devam etmektedir. Biçerdöver kontrollerine teknik personellerimiz ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun ve Sungurlu Ziraat Odası Başkan Ramazan Kelepircioğlu katılıyor. Biçerdöver kontrollerimiz hasat sonuna kadar devam edilecektir" denildi.

Çiftçilerin emeklerinin bir tek danesi kayıp olmasın diye kontrollerimiz devam ettiği kaydedilen açıklamada, Allah çiftçilerimize kazasız belasız bir hasat sezonu nasip etsin. Ürünleri bol, kazançları bereketli olsun” ifadeleri kullanıldı.