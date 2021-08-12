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Tarım işçilerinin çocukları gönüllerince eğlendi

Çorum Belediyesinin düzenlediği programla, kente mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailelerin çocukları doyasıya eğlendi. AHL Park eğlence merkezi ve Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen programda çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

ÇORUM 12.08.2021, 18:17
Tarım işçilerinin çocukları gönüllerince eğlendi

Çorum Belediyesinin düzenlediği programla, kente mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailelerin çocukları doyasıya eğlendi. AHL Park eğlence merkezi ve Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen programda çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Çocuklara yönelik daha önce de benzer etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi aileleri tarımda çalışmak için Çorum’a gelen 67 çocuğa yönelik AHL Park ve Buhara Kültür Merkezinde eğlence alanlarında etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel oyunlar ve aktivitelere katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen çocuk şenlikleri ve etkinliklerinin ardından çocuklar bowling oynadı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’da çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak onların sevincine ortak oldu. Doyasıya eğlendikleri bir günün ardından kendileri için hazırlanan ikramlar ve hediyeleri alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.
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