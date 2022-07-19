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Tarım İl Müdürlüğü’nden soğan üreticilerine uyarı

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, üreticilerden soğan ekim alanlarında ’Mildiyö Hastalığı’na karşı uyardı.

ÇORUM 19.07.2022, 15:05
Tarım İl Müdürlüğü’nden soğan üreticilerine uyarı

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, üreticilerden soğan ekim alanlarında ’Mildiyö Hastalığı’na karşı uyardı.

Yapılan teknik kontrollerde, soğan ekim alanlarında Mildiyö hastalığı’nın etkili olduğunun görüldüğünü belirten İl Müdürü Orhan Sarı,

"Mildiyö hastalığı soğan ve sarımsakta da görülmektedir. Hastalığın ilk belirtileri soğan yapraklarının dip ve orta kısımlarındaki klorotik çukurlaşmalardır. Hastalık ne kadar erken görülür ve yayılırsa ürün kaybı da o nispette büyük olur. Mantari hastalıklarla mücadele yapılmadığı takdirde soğanda önemli verim kayıplarına neden olabilmektedir. Bu nedenle, üreticilerimiz sorunlu soğan ekim alanlarında ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlı mücadele yapmalıdırlar. Detaylı bilgi için üreticilerimiz il ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurabilirler” dedi.

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